Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Alman uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Türkler Mahallesi'nde bulunan bir otele tatile gelen Hubner Grafe (38), eşi tarafından odada hareketsiz halde bulundu.
Eşinin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine, adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Grafe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Grafe'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.