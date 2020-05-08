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Aktüel

Antalya’da ağaçta asılı 20 günlük ceset bulundu

Antalya’da ağaçta asılı halde yaklaşık 20 günlük bir ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:00:11 -
Antalya’da ağaçta asılı 20 günlük ceset bulundu

Antalya’da ağaçta asılı halde yaklaşık 20 günlük bir ceset bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde 10 bin kişilik spor salonu yanındaki boş arazide ağaçta asılı bir kişi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ağaca asılı cesedin sokakta yaşayan 29 yaşındaki Eren T’ye ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 20 gün önce yaşamına son verdiği düşünülen Eren T’nin yanında bulunan 18 sayfalık mektupta ölümünde yakınlarını suçladığı ileri sürüldü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Eren T’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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