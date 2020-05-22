Antalya'da 38 metrelik arkeolojik araştırma gemisinin yapımına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yapımına başlanan 38 metrelik arkeolojik araştırma gemisinin Akdeniz Üniversitesine bağışlanmasıyla ilgili protokolü imzaladı.

Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve gemiyi yapacak tersanenin yönetim kurulu başkanı Kerim Kalafatoğlu'nun da katıldığı valilikteki törende, kentin 650 kilometre uzunluğunda sahil şeridinin bulunduğunu söyledi.

Antalya'nın Türkleri denizcilikle buluşturan bir şehir olduğunu belirten Karaloğlu, "Akdeniz Üniversitesi, artık su altı arkeolojisinin önemli merkezlerinden birisi haline geliyor. Dünyada da su altı arkeolojisi gelişiyor. Akdeniz Üniversitesinin de elinde artık bir araştırma gemisi var. Su altı arkeolojisinde kullanabileceği, içinde basınç odasının da olduğu bir gemi ihtiyaçtı." diye konuştu.

Ardından taraflar arasında protokol imzalandı.

- Geminin özellikleri

38 metre uzunluğu ve her türlü okyanusu geçebilmesiyle dünyanın ikinci büyük arkeolojik araştırma gemisi olma özelliğini taşıyacak geminin, atık su kapasitesi 3800 litre, tatlı su kapasitesi 8 bin litre. Ayrıca, 60 bin litre yakıt kapasitesiyle ikmal yapılmadan 6 bin deniz mili yol alabilecek gemi, 14 deniz mili servis hızına ulaşabilecek.









