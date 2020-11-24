  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da 20 yaş ve altındakiler kaykay pistinde buluştu
Aktüel

Antalya'da 20 yaş ve altındakiler kaykay pistinde buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:57:03 -
Antalya'da 20 yaş ve altındakiler kaykay pistinde buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, kendilerine tanınan sürede kaykay pistlerinde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, saat 13.00'te dışarıya çıkan 20 yaş ve altı gençlerle çocuklar, turizmin başkenti Antalya'da güneşli havanın keyfini çıkardı.

Konyaaltı Sahili'ndeki kaykay pistinde buluşan gençler, akrobatik hareketler yaparak, eğlenmeye çalıştı. Çocuklar bisiklet sürdü, bazıları ise denize girdi.

Bazı gençlerin arkadaşlarıyla yürüyüş yaptıkları görülürken, ebeveynleriyle parklara giden küçükler oyun alanlarında vakit geçirdi.

Çocuklardan Toprak Aktaş, AA muhabirine, hava güzel olduğu için paten kaymayı tercih ettiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Melek Aksu da Dokumapark'tan Konyaaltı'na kadar patenle geldiklerini, uzun mesafe olunca yorulduklarını dile getirdi.

Ayşe İkiz ise güneşli havayı değerlendirmek için Konyaaltı Sahili'ni tercih ettiklerini, arada denize girdiklerini anlattı.

Evde online derslere katıldıklarını aktaran İkiz, "Bugün dışarı çıktık, temiz hava alıyoruz. Paten sürmeyi çok seviyorum, eğlenceli." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Çeviköz yalnız değil!
Siyaset

CHP'li Çeviköz yalnız değil! "Tek çare Amerikan yönetimi"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri tepki toplarken CHP'deki mandacılık aşkını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin
Siyaset

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay