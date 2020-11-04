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Aktüel Antalya'da 2 güreşçinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada karar çıktı
Aktüel

Antalya'da 2 güreşçinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada karar çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:20:24 -
Antalya'da 2 güreşçinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada karar çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 güreşçinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir başka suçtan tutuklu Yavuz T. ve Berkan Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara söz verdi.

Ardından kararını açıklayan heyet, sanık Yavuz T'ye 2 güreşçiyi "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan toplam 27 yıl ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Berkan Y. ve Mehmet Can Ö. ise basit yaralamadan 1'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir restoranda yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün (33) ve Mehmet Ali Avcı (21), 23 Mart 2018'de şüpheli Yavuz T'nin ateş etmesi sonucu yaralanmıştı. Yavuz T. tutuklanmış, Mehmet Can Ö. ve Berkan Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yavuz T. ise yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Daha sonra ise 1 Eylül 2020'de Hakkı Aygün (25), Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan zanlı Umut Can F. yakalanarak, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Aygün'ü öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle de Yavuz T. tutuklanmıştı.

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