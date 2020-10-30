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Aktüel Antalya ve Isparta için kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

Antalya ve Isparta için kuvvetli sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 08:27:37 -
Antalya ve Isparta için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçeleri ile Isparta çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), bu ilçelerin iç kesimleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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