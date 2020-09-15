Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan koronavirüs ricası: Bunları ihbar edin

Dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Son günlerde artış gösteren vakalarla ilgili 81 ilde yeni tedbiler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Antalya İl Umumi Hıfsızsıha Kurulu kararıyla evlerinde izole olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler, KYK'ya ait Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'nda zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.

"Sağlıklı bir Antalya için desteğinize ihtiyacımız var" diyen Vali Yazıcı; "Sağlıklı bir Antalya için desteğinize ihtiyacımız var. Kamu sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri '112 Acil Çağrı Hattı' üzerinden veya 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.