Antalya Valiliğinden uyarı: Okullar tatil...

Sosyal medyada, üzerinde Antalya Valiliği Twitter hesabının yazılı olduğu "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 16.12.2018 günü sabah saatlerinden itibaren Antalya ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağışına istinaden Antalya'daki bütün ilkokul, ortaokul ve liseler 17.12.2018 Pazartesi günü tatil edilmiştir." ifadesinin kullanıldığı ekran görüntüsü paylaşımları yapıldı.

Bunun üzerine Antalya Valiliği Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Valiliğimizin Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir." ifadesi yer aldı.

Ayrıca tüm öğretmen ve öğrencilere de iyi dersler temennisinde bulunuldu.