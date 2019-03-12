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Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Tıratro, bugüne kadar 6 ilçede 30 bine yakın çocuğu tiyatro ile tanıştırdı.

12 Mart 2019 Salı 13:33
Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Tıratro, bugüne kadar 6 ilçede 30 bine yakın çocuğu tiyatro ile tanıştırdı. Son olarak Elmalı’ya park eden Tıratro, ‘Elbise var insan yok, insan var elbise yok’ adlı kukla tiyatrosunu sahneledi.


AŞT, sanatın ve tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik halkın kültür, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Menderes Türel’in talimatıyla tiyatro ile tanışmayan, izlemeyen, çocuk kalmasın diye yola çıkan Tıratro projesi de başarılı bir şekilde sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim okullarında çocuk ve gençlik tiyatrosu oyunları ile kukla tiyatrosu oyunları ‘Tıratro’ adıyla ‘Tiyatro etkinlik Tırı’ ile ücretsiz sahneleniyor.



Sanat dolu günler


İlk olarak Serik’ten yola çıkan Tıratro daha sonra Kemer, Demre, Finike, Kumluca ve son olarak Elmalı’da park etti.Bu haftayı Elmalı’da geçirecek olan Tıratro,‘Elbise var insan yok, insan var elbise yok’ adlı kukla tiyatrosunu Elmalılı öğrenciler için sahneledi. Her gün bir başka okulda sabah ve öğlen iki ayrı temsil yapan Tıratro öğrencilere tiyatroyu sevdiriyor. Hayatlarında ilk kez tiyatro ve kukla gören çocuklar hayranlıkla oyunu izlerken ünlü oyuncu Mehmet Özgür’ü de karşılarında görünce mutlulukları daha da arttı.



30 bin öğrenci


AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür’ün bizzat ilgilendiği Tıratro etkinliğinde bugüne kadar 51 temsil 30 bine yakın öğrenci tiyatro ile tanıştı. Tıratro Koordinatörü Safinaz Özgür, Turne Amiri Gizem Kutlu, Kuklabazlar, İlker Alemdar, Mehmet Yüksel, Soner Akçay ve Nazlı Selin Yaykın’ınsahne aldığı oyunu izleyen çocuklar sahne ekibine de yoğun ilgi gösterdi. Kuklalara dokunarak tanımaya çalışan öğrenciler, sanat dolu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Elmalılı çocuklar Mehmet Özgür ve sahne ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdi.



Yolumuza devam edeceğiz


Tiyatronun çocukların düşünmesine, hayal güçlerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Mehmet Özgür bu kapsamda Başkan Menderes Türel’in sonsuz katkıda bulunduğunu söyledi. Başkan Türel’in kültür ve sanata verdiği öneme de değinen Mehmet Özgür, “Tıratro bizim için çok önemli bir proje. Hayatında tiyatro kelimesini duymayan çocuklarımız vardı. Artık onlarda tiyatroyu öğrendi. Onlara mutlu bir gün yaşatmanın heyecanı ile yolumuza devam ediyoruz. Daha yolumuz uzun. Tüm ilçelere Tıratro’yu götüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:33
  1. sanat
  2. kültür
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