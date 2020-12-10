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Aktüel Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
Aktüel

Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:40:49 -
Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sahilde görüntülenen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Lara sahilinde iki yunusun kıyıya yakın bölgede yüzdüğünü gören vatandaşlar, Bülent Ecevit Parkı'nda toplandı.

Burada bir süre yunusların sunduğu görsel şöleni izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Özellikle çocukların, yunusların suya dalıp çıkmalarından mutlu oldukları görüldü.

Sahilde bir süre yüzen yunusların üzerinde martıların uçması ise renkli görüntüler oluşturdu.

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