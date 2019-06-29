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Antalya Open’da şampiyon Lorenzo Sonego

İlk kez ATP finalinde boy gösteren iki tenisçiyi buluşturan Turkish Airlines Antalya Open finalinde, Miomir Kecmanovic karşısında setlerde geriden gelerek (5) 6-7, 7-6 (5), 6-1’lik setlerle kazanan Lorenzo Sonego, kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:30
Antalya Open’da şampiyon Lorenzo Sonego

İlk kez ATP finalinde boy gösteren iki tenisçiyi buluşturan Turkish Airlines Antalya Open finalinde, Miomir Kecmanovic karşısında setlerde geriden gelerek (5) 6-7, 7-6 (5), 6-1’lik setlerle kazanan Lorenzo Sonego, kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı.


Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde ve Kaya Palazzo Golf Resort ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open’da, 24 yaşındaki İtalyan raket Lorenzo Sonego, ilk seti kaybettiği ve 1 maç puanı çevirdiği maçtan 6-7, 7-6, 6-1 ile galip ayrıldı ve mutlu sona ulaştı.


Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan final maçında oyuncular ilk iki set tie-break’ler neticesinde paylaşırken hiç servis kırma yaşanmadı. İlk iki setteki servis performansını karar setinde de koruyan isim ise Lorenzo Sonego oldu. İtalyan tenisçi üçüncü sette Kecmanovic’in servisini iki kez kırmayı başarırken 25 ace ürettiği güçlü performansıyla karşılaşmayı 2 saat 49 dakikada noktaladı.


Antalya öncesinde kariyerinde ATP seviyesinde çeyrek finalden ilerisini göremeyen 24 yaşındaki Sonego, seribaşı olmadığı Turkish Airlines Antalya Open’da finale gelene kadar sırasıyla 8 numaralı seribaşı Joao Sousa, Prajnesh Gunneswaran, 2 numaralı seribaşı Adrian Mannarino ve 4 numara Pablo Carreno Busta’yı mağlup etmeyi başardı.


Kariyerinin ilk ATP şampiyonluğuna ulaştığı Turkish Airlines Antalya Open’da 76 bin euro’luk para ödülünün de sahibi olan Lorenzo Sonego, aynı zamanda kazandığı 250 puanla dünya sıralamasında 29 sıra birden yükselerek 46. basamağa yerleşti.


Turkish Airlines Antalya Open’ın ilk yılı olan 2017’de şampiyonluğa ulaşan Yuichi Sugita da ATP seviyesindeki kupasını kaldırmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 21:30
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