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Gündem Antalya Moskova uçağı havada arızalandı!
Gündem

Antalya Moskova uçağı havada arızalandı!

Antalya'dan, Moskova'ya hareket eden 186 yolcunun bulunduğu uçak iniş takımlarında arıza meydana gelince Moskova'ya güçlükle indi. Birkaç kez pisti pas geçen uçağın son denemesinde başarıyla iniş yaptığı ancak aprona dahi römorkörler yardımıyla çekildiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 10:17:00 -
Antalya Moskova uçağı havada arızalandı!

Antalya'dan, Moskova'ya hareket eden Rus havayolu firması Rossiya Airlines'e ait tarifeli yolcu uçağının kalkıştan sonra iniş takımlarında arıza oluştu. Bunun üzerine iniş yapacağı Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na bilgi verildi.

Son denemede başarılı oldu

Moskova'da alınan önlemler sonrasında uçak havaalanına yaklaştı. Ön iniş takımlarında arıza meydana gelmesine rağmen uçak kontrollü bir şekilde inişe geçti. Uçağın birkaç kez pisti pas geçtiği öğrenilirken son denemesinde inişin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Aprona römorkörler yardımıyla çekildi

Öte yandan pilot, uçağın aprona gidemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine 186 yolcunun bulunduğu uçak, aprona römorkörler yardımıyla çekildi. Uçağın iniş takımlarında yaşanan arıza ile ilgili incelemeler başlatılırken olayda kimsenin zarar görmediği ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.

 

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