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Antalya Manavgat yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019 yerel seçim Manavgat oy oranları

Yerel seçimler Antalya Manavgat oy oranları, adaylar ve partilerin oy oranları 31 Mart gecesi merak ediliyor. 2019 Manavgat yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Manavgat belediye başkan adayı Hasan Öz mi, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı Şükrü Sözen arasında geçmekte. Anketlerde bıçak sırtı oy oranlarının çıktığı Antalya seçim sonuçları 2019 son dakika. Manavgat 2019 yerel seçim sonuçları, Antalya büyükşehir belediye Başkanlığı seçimi partilerin oy oranları an be an canlı olarak yeniakit.com.tr’nin seçim 2019 sayfasında anlık olarak takip edilmekte. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Manavgat oy oranları.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:55
Antalya Manavgat yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019 yerel seçim Manavgat oy oranları

Yerel seçimler Antalya Manavgat oy oranları, adaylar ve partilerin oy oranları 31 Mart gecesi merak ediliyor. 2019 Manavgat yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Manavgat belediye başkan adayı Hasan Öz mi, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı Şükrü Sözen arasında geçmekte. Anketlerde bıçak sırtı oy oranlarının çıktığı Antalya seçim sonuçları 2019 son dakika. Manavgat 2019 yerel seçim sonuçları, Antalya büyükşehir belediye Başkanlığı seçimi partilerin oy oranları an be an canlı olarak yeniakit.com.tr’nin seçim 2019 sayfasında anlık olarak takip edilmekte. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Manavgat oy oranları.

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31 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları siyasette yeni kırılımlara neden olacak. Yaklaşık 1 milyon 677 bin civarında seçmenin yaşadığı Antalya'da Cumhur İttifakı mı (Menderes Türel), Millet İttifakı mı (Muhittin Böcek)  kazanacak? 31 Mart Antalya seçim sonuçları, YSK sandık sonuçları son dakika canlı olarak anlık verilerle su sayfada bulabilirsiniz. 

AK Parti-MHP Antalya belediye başkan adayları

Akseki -İbrahim Özkan

Aksu - Halil Şahin 

Demre - Süleyman Topçu

Döşemealtı - Emre Afacan

Elmalı - Ümit Öztekin

Gazipaşa - Adil Çelik

Gündoğmuş - Mehmet Özeren

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş - Mutlu Ulutaş

Kepez - Hakan Tütüncü

Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu

Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat - Hasan Öz

Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç

Serik - Enver Aputkan

Alanya - Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı adayı)

CHP-İYİ Parti Antalya belediye başkan adayları

Kepez - Murat Dinç

Muratpaşa - Ümit Uysal

Konyaaltı - Semih Esen

Döşemealtı - Turgay Genç

Manavgat - Şükrü Sözen

Kumluca - Mustafa Köleoğlu 

Kemer - Mustafa Gül

Alanya - Abdullah Sönmez (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Serik - Yusuf Mecek (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Akseki - Mustafa Kavasoğlu

Aksu - Durmuş Ali Arslan (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Demre -  Okan Kolakaya (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Elmalı - Halil Öztürk (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Korkuteli- Halil Kara (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Gazipaşa - Mehmet Ali Yılmaz

İbradı - Serkan Küçükkuru

Finike -  Mustafa Geyikçi

Gündoğmuş - Sultan Çetin (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:55
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  3. Antalya Manavgat yerel seçim sonuçları 2019
  4. Manavgat 2019 yerel seçim sonuçları
  5. Antalya Manavgat belediye seçim sonuçları
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