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Antalya Kumluca’daki deprem kaç büyüklüğünde?

Antalya Kumluca’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Antalya Kumluca'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Birkaç gün önce de Bodrum’da deprem medyana gelmişti. Son günlerde artan depremler vatandaşları korkutuyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:43
Antalya Kumluca’daki deprem kaç büyüklüğünde?

Antalya Kumluca’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Antalya Kumluca'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Birkaç gün önce de Bodrum’da deprem medyana gelmişti. Son günlerde artan depremler vatandaşları korkutuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.21'de gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

Antalya Döşemealtı'nda 4,8 şiddetinde deprem!

Gökova Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pasifik Okyanusu'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 09:43
  1. Isparta
  2. Burdur
  3. Antalya
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