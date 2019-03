Antalya Kepez yerel seçim sonuçları 2019 - 31 Mart 2019 yerel seçimleri

Yerel seçimler Antalya Kepez oy oranları, adaylar ve partilerin oy oranları 31 Mart gecesi merak ediliyor. Antalya Büyükşehir belediye başkan Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel mi, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek mi önde? Anketlerde bıçak sırtı oy oranlarının çıktığı Antalya seçim sonuçları 2019 son dakika. Kepez 2019 yerel seçim sonuçları, Antalya büyükşehir belediye Başkanlığı seçimi partilerin oy oranları an be an canlı olarak yeniakit.com.tr’nin seçim 2019 sayfasında anlık olarak takip edilmekte. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Kepez oy oranları.

Antalya Kepez yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, oy oranları, hangi parti en fazla oy aldı, hangi parti Kepez’de kazandı? Kepez seçim sonuçları YSK 31 Mart 2019 yerel seçim sandık sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy oranları. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Kepez seçim sonuçları 2019, Antalya Kepez yerel seçim sonuçları 2019, Kepez 2019 yerel seçim sonuçları, Antalya Kepez belediye seçim sonuçları son dakika haberleriyle yeniakit.com.tr seçim 2019 özel sayfasında. Antalya Kepez’de partiler ittifak kurarak aday çıkardı. AK Parti ve MHP (Cumhur İttifakı) AK Parti Kepez belediye başkan adayı Hakan Tütüncü ismiyle seçime girerken CHP ve (Millet İttifakı) CHP Kepez belediye başkan adayı Murat Dinç ile seçimde zaferi kovalayacak. Kepez belediye seçim sonuçları AK Parti, HDP, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne? 31 Mart Kepez yerel seçim sonuçları an be an haberimizde.

ANTALYA KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları siyasette yeni kırılımlara neden olacak. Yaklaşık 1 milyon 677 bin civarında seçmenin yaşadığı Antalya'da Cumhur İttifakı mı (Menderes Türel), Millet İttifakı mı (Muhittin Böcek) kazanacak? 31 Mart Antalya seçim sonuçları, YSK sandık sonuçları son dakika canlı olarak anlık verilerle su sayfada bulabilirsiniz.

AK Parti-MHP Antalya belediye başkan adayları

Akseki -İbrahim Özkan

Aksu - Halil Şahin

Demre - Süleyman Topçu

Döşemealtı - Emre Afacan

Elmalı - Ümit Öztekin

Gazipaşa - Adil Çelik

Gündoğmuş - Mehmet Özeren

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş - Mutlu Ulutaş

Kepez - Hakan Tütüncü

Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu

Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat - Hasan Öz

Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç

Serik - Enver Aputkan

Alanya - Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı adayı)

CHP-İYİ Parti Antalya belediye başkan adayları

Kepez - Murat Dinç

Muratpaşa - Ümit Uysal

Konyaaltı - Semih Esen

Döşemealtı - Turgay Genç

Manavgat - Şükrü Sözen

Kumluca - Mustafa Köleoğlu

Kemer - Mustafa Gül

Alanya - Abdullah Sönmez (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Serik - Yusuf Mecek (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Akseki - Mustafa Kavasoğlu

Aksu - Durmuş Ali Arslan (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Demre - Okan Kolakaya (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Elmalı - Halil Öztürk (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Korkuteli- Halil Kara (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Gazipaşa - Mehmet Ali Yılmaz

İbradı - Serkan Küçükkuru

Finike - Mustafa Geyikçi

Gündoğmuş - Sultan Çetin (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Hakan Tütüncü kimdir?

Hakan Tütüncü, 5 Haziran 1979 tarihinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır. 2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı. 2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı olan Tütüncü, 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. Halen Kepez Belediye Başkanı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Murat Dinç kimdir?

Murat Dinç, 22 Eylül 1960 tarihinde Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılında Ordu’da sağlık ocağında doktorluk görevine başladı. Ardından, Ordu İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1990-1992 Kepez Yeni Emek Sağlık Ocağında çalıştı. 1992-1995 yılları arasında Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve 1995-1997 yıllarında da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

1992-1997 yılları arası Kepez Bölgesinde birçok projeye imza atan Murat Dinç, Sema Yazar semt polikliniğinin açılmasını sağlandı. 1994-2011 yıllarında özel muayenehane açtı. Siyasete atılarak, 2009 Yerel Seçimlerinde Kepez Belediye Başkan aday adayı oldu. 2009-2010 yılları arasında Kepez Teomanpaşa’daki Sağlık Ocağında görev yaptı. 2010-2013’de Zafer Mahallesi Aile Hekimi olarak çalıştı.