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Ekonomi Antalya Kaş’taki arsalar milyonluk bedelleriyle satışa çıktı
Ekonomi

Antalya Kaş’taki arsalar milyonluk bedelleriyle satışa çıktı

Antalya Kaş Milli Emlak Şefliği 14 adet binlerce metrekarelik arsa nitelikli gayrimenkulünü milyonluk bedelleriyle satışa sundu. Nitelikleri ilanla belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:03:00 -
Antalya Kaş’taki arsalar milyonluk bedelleriyle satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 14 adet arsa nitelikli gayrimenkulün ihalesi 27.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Kaş Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda toplanacak komisyonca ayrı ayrı yapılacak.

İhale bilgileri  https://antalya.csb.gov.tr/milli-emlak-duyuruları-i-88882 internet adreslerinden öğrenilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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