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Aktüel Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:08:52 -
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya'nın doğu ilçelerinde yarın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde il genelinde kuvvetli, yarın öğle saatlerine kadar doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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