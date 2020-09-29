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Aktüel Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı
Aktüel

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:21:39 -
Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74, yer yer 78-88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kuvvetli fırtınanın saat 19.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


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