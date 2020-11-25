  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya Havalimanı'nda cevizin içinde uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Antalya Havalimanı'nda cevizin içinde uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:43:16 -
Antalya Havalimanı'nda cevizin içinde uyuşturucu ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda çantasındaki cevizlerin içinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu hakkında işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Uluslararası Havalimanı İç Hatlar Terminaline gelen yolculardan A.A'nın çantasında arama yaptı.

Aramada cevizlerin içine saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

A.A. hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, uyuşturucunun ele geçirildiği anların görüntüleri paylaşıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay