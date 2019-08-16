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Antalya Emniyeti’nden Temmuz ayı huzur toplantıları

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Temmuz ayı içerisinde ilçelerde toplam 220 kişinin katılımıyla huzur toplantıları yapıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:24
Antalya Emniyeti’nden Temmuz ayı huzur toplantıları

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Temmuz ayı içerisinde ilçelerde toplam 220 kişinin katılımıyla huzur toplantıları yapıldı. Toplantılarda vatandaşlara, şüpheli gördükleri her şahıs ya da konuyu polise bildirmeleri istendi.


İlçe Emniyet Müdürleri ve amirlerinin başkanlığında temmuz ayı içerisinde Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Alanya, Demre, Finike, Gündoğmuş, İbradı, Kemer, Kumluca, Manavgat ve Serik ilçelerinde huzur toplantıları yapıldı.


Toplantılara, mahalle muhtarları, esnaflar, ev ve iş kadınları, öğretmen, öğrenciler, servis sürücüleri, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 220 kişi katıldı


Katılımcılara yürütülen projeler ile ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında görüşüldü.


Toplantıda, suçların önlenmesi, meydana gelen olayların çözülmesi, suç işleyen şahısların kısa sürede yakalanmasının sağlanması amacıyla güvenlik kameralarının önemi anlatıldı.


Aynı zamanda motosiklet kullanıcılarının standart kask kullanmasına yönelik başlatılan “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.


İhbarların da önemli olduğu vurgulanan toplantıda, vatandaşların şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda 112 Acil Çağrı Merkezi’nden 155 Polis Hattı’na, "Alo 140 Terör İhbar Hattı’na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:24
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