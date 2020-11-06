  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya DOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri
Aktüel

Antalya DOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:24:36 -
Antalya DOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Atatürk'ü Anma Konseri düzenleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, solist sanatçılar soprano Serap Demirhan Işık ve Gizem Şener, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş'ın sahne alacağı konserde koroyu şef Mahir Seyrek yönetecek.

Müzik düzenlemelerini Antalya DOB orkestra sanatçısı Gürhan Keser'in hazırladığı gecede, eserler Atatürk'ün fotoğraflarından seçilmiş slayt ve video gösterimi eşliğinde seslendirilecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 10 Kasım'da saat 20.00'de verilecek konserde, Fikrimin İnce Gülü, Kırmızı Gülün Adı Var, Efem, Bülbülüm Altın Kafeste, Çalın Davulları, Çökertme, İzmir'in Kavakları, Yemen Türküsü, Vardar Ovası başta olmak üzere sevilen eserler okunacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi
Dünya

Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi talimatını verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah..
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay