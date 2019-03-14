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Antalya derbisinde geri sayım başladı

Süper Lig’de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

14 Mart 2019 Perşembe 14:59
Antalya derbisinde geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor’u 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya getirecek olan Antalya derbisi için geri sayım başladı.

 

Antalyaspor hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp istasyon çalışması ile devam etti. Üç grup halinde yapılan istasyon çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

 

Antalyaspor, Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın akşam saatlerinde yapacak ve ardından tesislerinde kampa girecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:59
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