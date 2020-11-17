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Aktüel Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi geçen yıla göre düştü
Aktüel

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi geçen yıla göre düştü

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Serhat Demir: - "Bütçenin yüzde 15 oranında küçülerek 2 milyar 950 milyon lira olarak planlandığını görüyoruz. Kabul edilebilir bir durum değildir"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:49:08 -
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2021 bütçesi geçen yıla göre düştü

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 2 milyar 950 milyon lira olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı, başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Bütçe görüşmeleri öncesi AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, gündeme ilişkin söz almak istedi. Başkanvekili Hacıarifoğlu ise gündem dışı konuşmasını reddetti. Bunun üzerine Çetin, meclisin tamamını ilgilendiren bir durumun, belirsizliğin söz konusu olduğunu kaydetti.

Hacıarifoğlu da "Herkes biliyor, il başkanınız da bu söyleyeceğiniz konularla ilgili biraz önce açıklama yaptı. Bilgi almak istiyorsanız meclisten sonra bilgi almak için odama gelebilirsiniz." karşılığını verdi.

- Bütçenin büyük bir bölümü yatırıma ayrıldı

Toplantıda, büyükşehir belediyesinin 2021 yılı bütçesi 2 milyar 950 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi. Bütçeden 1 milyar 174 milyon liranın ise yatırıma ayrılması kararlaştırıldı. Ayrıca 19 ilçe belediyesinin de 2021 yılı bütçeleri oy birliği ile kabul edildi.

- "Bütçenin azalması, kabul edilebilir durum değil"

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat Demir, bütçe çalışmasını eleştirerek, daha gerçekçi bir bütçe hedeflediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin 3 milyar 450 milyon lira olduğunu aktaran Demir, "2021 yılı bütçesinin ise yüzde 15 oranında küçülerek 2 milyar 950 milyon lira olarak planlandığını görüyoruz. İlçe belediyelerin bütçe hedeflerinin yıldan yıla büyüterek yürüdüğü dönemde Antalya'nın tamamına hizmet etmekle yükümlü büyükşehir belediyesinin bütçe hedeflerini bir önceki yıla göre düşürmesi kabul edilebilir bir durum değildir." şeklinde konuştu.

Demir, çalışmalara destek vermek amacıyla bütçeyi kabul ettiklerini kaydetti.

Öte yandan ASAT'ın 2021 bütçesi de 1 milyar 653 milyon 146 bin lira olarak belirlendi.

Meclisin 7 Aralık'ta toplanması kararlaştırıldı.


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