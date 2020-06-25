Antalya Barosu'ndan skandal! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu
Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, baroların avukatlık kanununda yapılacak değişikliklere karşı başlattığı provokatif amaçlı sözde 'Savunma Yürüyüşü'nün engellenmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve alanda görevli kolluk görevlileri hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları, işkence ve kötü muamelede bulundukları” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Barolar, avukatlık kanununda yapılacak değişikliklere karşı provokatif amaçlı sözde 'Savunma Yürüyüşü' başlattı.
İzinsiz yürüyüşün engellenmesinin ardından Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve alanda görevli kolluk görevlileri halkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları, işkence ve kötü muamelede bulundukları” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak bir skandala imza attı.