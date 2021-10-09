Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde skandal! Rezil film bayılttı
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen bir bebeğin katledildiğini gösteren 'Kürtaj' isimli rezil film krize neden oldu.
Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen ve bir bebeğin katledildiğini gösteren 'Kürtaj' isimli kepaze film nedeniyle büyük bir kriz yaşandı.
Filmdeki sahneleri izleyen iki kişi baygınlık geçirdi. İzleyicilerin baygınlık geçirmesi ile birlikte filmin gösterimi durduruldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından rahatsızlanan seyirciler hastaneye kaldırıldı.
İnatla gösterime devam edildi
Baygınlık geçiren kişilerin hastaneye kaldırılması ardından rezil filmin gösterimine inatla devam edildi.
İkinci kez durduruldu
Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde yine bayılanlar olunca film tekrar durduruldu. Audrey Diwan’ın yönettiği rezil filmi inatla üçüncü kez başlatıldı.