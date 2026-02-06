  • İSTANBUL
Yerel Antakya'nın ruhu postayla dünyaya taşındı! 30 ülkeden 350 sanatçı "Asrın Felaketi" için birleşti
Antakya'nın ruhu postayla dünyaya taşındı! 30 ülkeden 350 sanatçı "Asrın Felaketi" için birleşti

Giriş Tarihi:
Antakya'nın ruhu postayla dünyaya taşındı! 30 ülkeden 350 sanatçı "Asrın Felaketi" için birleşti

Kastamonu Üniversitesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde sanatın iyileştirici gücünü ve hafızanın sarsılmazlığını bir kez daha kanıtladı. Üniversitenin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sarsılmaz Bellek: Antakya" isimli 6. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, bugün saat 16.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Sofya Cihan Canbolat'ın üstlendiği sergi, depremin yıkıcı etkilerini ve Antakya'nın köklü kültürel mirasını "posta sanatı" (mail art) disipliniyle yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

Kastamonu Üniversitesi'nin küratörlüğünde 30 ülkeden 350 sanatçının katılımıyla 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan illerin anlatıldığı "Sarsılmaz Bellek: Antakya" adlı posta sanatı sergisi düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) tarafından hazırlanan "Sarsılmaz Bellek: Antakya" uluslararası posta sanatı sergisi sanatseverlerle buluştu.

 

Kastamonu Üniversitesi GSTF Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sofia Cihan Canbolat'ın küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiye 30 ülkeden 350 sanatçı 400'den fazla eser gönderdi. Serginin açılışına dekanlar, akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. Sergi, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Davetliler, sergide sergilenen ürünleri yakından inceleyerek bilgiler aldı.

"Sarsılmaz bellek Antakya'nın ve tüm deprem bölgelerinin acıları belleğimizde duruyor"

Serginin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Dekanı Prof. Erol Yıldır, 6 Şubat depremlerinin toplumda derin izler bıraktığını belirterek, yaşanan acıların yalnızca rakamlarla değil, ortak bellekle ve tanıklıkla anlam kazandığını ifade etti.

Yaşanılan acıların maddi olarak telafisinin yapıldığını fakat manevi olarak gönüllerdeki yaraların hiçbir zaman kapanmayacağını belirten Yıldır, "Bizlerde 30 ülkenin katılımıyla posta sanatı sergisi hazırladık. Umut ediyorum ki güzel ve amacına uygun bir sergi olur. Sarsılmaz belleğimizde Antakya'nın acısı duruyor ama tüm deprem bölgelerinin acısı duruyor" dedi.

Sanatın, bu tür toplumsal hafıza süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Yıldır, serginin bu yönüyle anlamlı bir buluşma alanı sunduğunu dile getirdi.

 

"Antakya ve 11 il sarsıldı ancak belleğimiz sarsılmadı"

Serginin küratörü GSTF Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sofia Cihan Canbolat ise serginin Kastamonu Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında ve 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hazırlandığını belirtti. Serginin, hatırlamanın, unutmamanın ve tanıklık etmenin bir ifadesi olarak kurgulandığını ifade eden Canbolat, Antakya merkezli olarak hazırlanan çalışmanın, depremlerden etkilenen 11 ilin yaşadığı yıkımı, kayıpları ve dayanışmayı sanat yoluyla görünür kıldığını söyledi. Canbolat, sergiye 30 ülkeden 350 sanatçının katılım gösterdiğini, 60'ı yurt dışından olmak üzere 400'ün üzerinde eserin sergiye ulaştığını belirttti. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü gösterdiğini ifade eden Canbolat, "6'ıncısını düzenlediğimiz bu serginin serisinin küratörlüğünü gerçekleştirmek benim için hem bireysel olarak hem akademik anlamda onur vericidir" diye konuştu .

Sergide yer alan her eserin bir iz, bir pul ve bir tanıklık taşıdığını vurgulayan Canbolat, "Antakya ve 11 il sarsıldı ancak belleğimiz sarsılmadı" diye konuştu.

Sarsılmaz Bellek: Antakya Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, 13 Şubat tarihine kadar Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi sergi alanında ziyaret edilebilecek.

