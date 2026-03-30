Antakya'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

“Antakya Ayağa Kalkıyor” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinasyon içinde gece gündüz sahada görev yapıyor. Altyapısı henüz tamamlanmamış bölgelerde ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına geçici çözüm olarak açık asfalt serimi uygulanıyor.

Bu kapsamda Antakya’da; Kışla Önü, Kışla Saray Mahallesi, Mehmet Kafadar Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü önü, HATSU Kavşağı, Kavaslı Caddesi üzerinde Migros ışıklarından Gülderen Üst Geçidi’ne giden alternatif yol, Eski İskenderun Yolu, Eski İskenderun Yolu üzerinde Dikmece Bahçelievler’e giden yol, Odabaşı Mahallesi, Tekel Caddesi, SSK Caddesi, Beşti Caddesi ve Açık Cezaevi önünde açık asfalt, robot yama ve malzeme serimi çalışmaları gece saatlerinde tamamlandı. Diğer bölgelerde planlanan çalışmalar ise program dahilinde devam ediyor.

HBB ve Antakya Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmalarla bozuk yolların kısa sürede iyileştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Açık asfalt uygulamalarıyla, altyapı ve şehir düzenleme çalışmaları tamamlanana kadar hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amaçlanıyor.