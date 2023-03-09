Antakya Uzun Çarşı yeniden canlanıyor!

Antakya’nın kalbinin attığı 12. Yüzyıldan bu yana faaliyet gösteren 3,5 kilometre uzunluğundaki Uzun Çarşı depremle birlikte kullanılamaz hale geldi. Uzun Çarşı esnafının bölgenin yapılanma ve restorasyon süreci bitene kadar işlerine devam edebilmesi adına TURYİD 76 Prefabrik yapıyı üyelerinin bağışları ile oluşturduğu maddi kaynak ile Ramazan Bayramı’na kadar esnafa teslim edilmesini hedefliyor. Uzun Çarşı esnafı ile dayanışmanın ilk adımı olarak planlanan bu girişimde Koordinatör Vali Ali Arslantaş, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve Hataylı üretici Elif Ovalı – Teofarm iş birliği ile TURYİD’i temsilen projenin ilk temaslarını TURYİD Başkan yardımcıları Gamze Cizreli ve Tayyar Zaimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Koralı gerçekleştirdi.

Katma değerli gıda ürünlerinin envanteri çıkarılarak TÜRYİD tedarik zincirine eklendi

Dayanışma Projesinin bir diğer başlığı ise bölgede üretilen ve yetiştirilen katma değerli gıda ürünlerinin detaylı envanteri çıkarılarak TURYİD restoranları tedarik kanallarına eklenmesi oldu. Burada hedef, ürünü değerinde hızlıca talep olan bölgelere çekerek üreticiye ekonomik kaynak sağlamak ve üreticinin motivasyonunu güçlendirmek olarak değerlendirilebilir.

Proje online satış kanalları, e- ticaret platformları tarafından da desteklenecek

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Ramazan Bayramında açmayı planladıkları ‘Prefabrik Uzun Çarşı Dayanışma Projesi’ ile ilgili olarak; “Yerel üretimin ve üreticinin sürekliliğini sağlamamız için uzun vadede üretime sahip çıkmamız şart ve TURYİD üyeleri yerel üretimin ana alıcısı olmak için seferber olmaya hazırlanıyor. Yaşadığımız bu tür olağan dışı travmalar ancak toplumun birbirine kenetlenmesiyle birlikte başlayan dayanışma süreci içinde iyileşir” ifadelerini kullandı. Başkan Kaya Demirer ayrıca Prefabrik Uzun Çarşı Dayanışma Projesinin şekillenmesini sağlayan bölge yetkililerine, maddi ve manevi her türlü desteğini bugüne kadar olduğu gibi bugün de esirgemeyen TURYİD üyelerine ve projenin hayata geçmesine öncülük eden başkan yardımcılarına ve yönetim kuruluna bu kritik günlerde gösterdikleri güçlü dayanışma örneği için teşekkürlerini iletti.

Prefabrik Uzun Çarşı Dayanışma Projesi Hatay Valiliği koordinasyonu ile sadece gıda sektörüne hizmet verecek ve Honda Kavşağı Kuzeytepe’de yapılandırılacak.

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