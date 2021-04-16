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Ekonomi Antakya Belediyesi 29 gayrimenkulünü kiraya veriyor
Ekonomi

Antakya Belediyesi 29 gayrimenkulünü kiraya veriyor

Mülkiyeti Antakya Belediyesi’ne ait işyerleri 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:01:00 -
Antakya Belediyesi 29 gayrimenkulünü kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre işyerleri, kır gazinosu, açık yüzme havuzu, çay bahçesi, baz istasyon yeri şeklindeki gayrimenkullerin ihalesi 29.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Antakya Belediyesi Encümen Odasında yapılacak.

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görebilir. İhaleye girecekler ise Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200 TL (İkiyüzTürkLirası) (Kdv Dahil) ücret karşılığında satın alabilirler.

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