Antakya Belediyesi 29 gayrimenkulünü kiraya veriyor
Mülkiyeti Antakya Belediyesi’ne ait işyerleri 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre işyerleri, kır gazinosu, açık yüzme havuzu, çay bahçesi, baz istasyon yeri şeklindeki gayrimenkullerin ihalesi 29.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Antakya Belediyesi Encümen Odasında yapılacak.
İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görebilir. İhaleye girecekler ise Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200 TL (İkiyüzTürkLirası) (Kdv Dahil) ücret karşılığında satın alabilirler.
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