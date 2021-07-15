Anonymous isimli hacker grubu kimdir? Anonymous hangi ülkenin hackerları?

Anonymous nedir?Anonymous anlamı ne? Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubudur. Konsept önceleri esnek bir uzlaşmayla belirlenmiş bir amaca doğru, koordineli bir şekilde öncelikli olarak eğlence odaklı, herhangi bir ad kullanmayan bir çevrimiçi topluluk tarafından da kabul edilmiştir. 2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampanyalarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi. Eylemler, kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.

4chan, ilgili wiki, Encyclopadia Dramatica ve bazı forum sayfaları gibi pek çok web sitesinin Anonymous ile güçlü bağlantıları bulunmaktadır. 2008 yılındaki tartışmalı, kamuoyunda yankılanan DDoS saldırılarından sonra, grup üyeleriyle bağlantılı olay sayısı artmıştır. CNN, uluslararası arenadaki gücü göz önüne alındığında Anonymous'tan WikiLeaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsetmiştir.

Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder. Grup, kullanıcılarının kolektif, kolayca, basit tanımına giremez olduğu gerçeğini vurgulamak eğilimindedir. Bunun yerine sık sık algılanan nitelikleri açıklayan aforizmalar ile tanımlanır.

Anonymous isimli hacker grubu eylemler

Habbo saldırısı: Sanal bir otel olarak düzenlenmiş olan sosyal paylaşım sitesi Habbo Anonymous'un sıkça hedef aldığı sitelerden biridir.

Hal Turner saldırısı: Hal Turner'ın ifadesine göre 2006 Aralık ve 2007 Ocak ayında kendilerini Anonymous olarak tanıtan kişilerin saldırısı sonucu binlerce dolarlık zarara uğramıştır.[kaynak belirtilmeli]

Chris Forcand'ın tutuklanması: 7 Aralık 2007'de çocuk istismarı suçlamasıyla 53 yaşındaki Chris Forcand, Global Television Network'ün ifadesine göre Anonymous grubunun faaliyeti sonucunda yakalanmıştır.

Plan Chanology: (21 Ocak 2008) Scientology Kilisesi'ne karşı bu aktivite sonucu grup basında geniş yankı uyandırmıştır.

No Cussing Club (2009)[kaynak belirtilmeli]

İran Seçimleri Protestosu (2009)

Avustralya'da internet sansürü karşıtı eylemler: Operation Didgeridie (2009), Operation Titstorm (2010)

Operation Leakspin

Zbabwe: Zimbabwe hükümetinin web sitesi Wikileaks belgelerine uygulanan sansür nedeniyle saldırıya uğramıştır.

FiGael Sitesine saldırı

Arap Baharı'na destek: Operation Egypt [Mısır Harekâtı] and Operation Tunisia [Tunus Harekâtı]

Digiturk'e Saldırı [Operation DIGITURK] (2012)

The Pirate Bay, Megaupload, SOPA protesto.