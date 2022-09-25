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Gündem Annesinin başını kesip aşağı atan caninin mesajı ortaya çıktı! "Bu dünyada bir kadını çok sevdim"
Gündem

Annesinin başını kesip aşağı atan caninin mesajı ortaya çıktı! "Bu dünyada bir kadını çok sevdim"

İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan cani evladın annesine ait 5 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 23:18:00 - 2022-09-25 23:24:49
Annesinin başını kesip aşağı atan caninin mesajı ortaya çıktı! "Bu dünyada bir kadını çok sevdim"

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye bugün kan donduran anne cinayetini konuşuyor.

İstanbul Bağcılar'da annesinin başını kesip balkondan aşağı atan Ali Sayan adlı caninin 5 yıl önceki mesajı ortaya çıktı.

Sayan'ın yıllar önceki Twitter mesajından annesinden, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim." diyerek bahsettiği ortaya çıktı.

Kan donduran cinayetin faili, 5 yıl önceki mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu dünyada bir kadını çok sevdim. Onu da mutlu etmek için "Anne" demek yetiyor.

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