Annesinin başını kesip aşağı atan caninin mesajı ortaya çıktı! "Bu dünyada bir kadını çok sevdim"
İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan cani evladın annesine ait 5 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
Türkiye bugün kan donduran anne cinayetini konuşuyor.
İstanbul Bağcılar'da annesinin başını kesip balkondan aşağı atan Ali Sayan adlı caninin 5 yıl önceki mesajı ortaya çıktı.
Sayan'ın yıllar önceki Twitter mesajından annesinden, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim." diyerek bahsettiği ortaya çıktı.
Kan donduran cinayetin faili, 5 yıl önceki mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bu dünyada bir kadını çok sevdim. Onu da mutlu etmek için "Anne" demek yetiyor.