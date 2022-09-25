Annesinin başını kesip aşağı atan caninin mesajı ortaya çıktı! "Bu dünyada bir kadını çok sevdim"

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Türkiye bugün kan donduran anne cinayetini konuşuyor.

İstanbul Bağcılar'da annesinin başını kesip balkondan aşağı atan Ali Sayan adlı caninin 5 yıl önceki mesajı ortaya çıktı.

Sayan'ın yıllar önceki Twitter mesajından annesinden, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim." diyerek bahsettiği ortaya çıktı.

Kan donduran cinayetin faili, 5 yıl önceki mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu dünyada bir kadını çok sevdim. Onu da mutlu etmek için "Anne" demek yetiyor.