Annesini öldürüp kafasını balkondan atmıştı! Adliyeye sevk edildi
İstanbul Bağcılar'da annesini katlederek kestiği başını balkondan aşağıya atan Ali Sayan, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, 2005. Sokak'ta yaşandı. Ali Sayan henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali Sayan ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ali Sayan, kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları Ali Sayan'ı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali Sayan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.