Annesini odunla kafasına vurup öldürmüştü! Arkadaşı da tutuklandı

Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Meryem Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü incelemede, 348 saatlik kamera kaydı tarandı. Yapılan çalışmalarda cinayeti, kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı. Akgün, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradıklarını belirterek "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurdum " diyerek, suçunu itiraf etti. Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNDE KANLI MONT BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Akgün'ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu'nu da şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. İnceleme sonucu, monttaki kan izinin Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balcıoğlu, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.