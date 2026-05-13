  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yenilgi kaçınılmaz: ‘Vietnam ve Pearl Harbor gibi’ deyip ABD’yi uyardı Rıdvan Kaya’dan zor sorular! AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor? Davutoğlu: Kimse alınmasın gücenmesin ama CHP iktidar olamaz! Sınavı kaybettiler… CHP'nin yeni transferi Nasuh Bektaş'ın kirli geçmişi! Sicili kabarık çıktı Bu ifadeler “mutlak butlan” getirir! 115 delegeden imzayı ben topladım Savaşın maliyeti 1 trilyon dolar Sarı kafayı çıldırtacaklar Belçika Savunma Bakanı Francken aynen böyle dedi: Gördüklerim gerçekten etkileyiciydi, Türkiye bizden çok ileride Epstein rezaletinde kan donduran itiraf: Mağdur kadının ifadeleri dünyayı sarstı! Yaşadığı dehşeti anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti? Son 13 ayın dibini gördü Dubai tayfasına savaş freni
Gündem Annesini odunla kafasına vurup öldürmüştü! Arkadaşı da tutuklandı
Gündem

Annesini odunla kafasına vurup öldürmüştü! Arkadaşı da tutuklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Annesini odunla kafasına vurup öldürmüştü! Arkadaşı da tutuklandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, annesi Meryem Akgün'ü (76) başına odunla vurarak öldürdüğü için tutuklanan İbrahim Akgün'ün (56) arkadaşı Fırat Balcıoğlu (61) da cinayete yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde bulunan kanlı monttaki izlerin Meryem Akgün'e ait olduğu tespit edilen Balcıoğlu, tutuklandı.

Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Meryem Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü incelemede, 348 saatlik kamera kaydı tarandı. Yapılan çalışmalarda cinayeti, kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı. Akgün, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradıklarını belirterek "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurdum " diyerek, suçunu itiraf etti. Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNDE KANLI MONT BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Akgün'ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu'nu da şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. İnceleme sonucu, monttaki kan izinin Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balcıoğlu, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar
Gündem

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması yönelik yürütülen soruşturmasında Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasy..
Özgür’den belediye başkanı karısına skandal telefon! ‘Senin kocan erkek değil’
Gündem

Özgür’den belediye başkanı karısına skandal telefon! ‘Senin kocan erkek değil’

Gazeteci Levent Gültekin,bir yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yenilir yutulur cinsten olmayan iddialar ortaya atarak siyaset gü..
ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?
Gündem

ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?

Washington ile Tahran arasında ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Pakistan’ın, İran askeri uçaklarını Amerikan hava saldırılarından ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23