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Annesini "dön" diye yalvartan 16 yaşındaki Fatma, erkek arkadaşının evinde bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçan 16 yaşındaki Fatma, polisin sıkı takibi neticesinde erkek arkadaşının evinde bulundu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:29
Annesini "dön" diye yalvartan 16 yaşındaki Fatma, erkek arkadaşının evinde bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde annesiyle tartışarak evden ayrılan Fatma K. (16), bugün polis ekipleri tarafından bulundu. Evi terk ettikten sonra 2 gün yakındaki bir inşaatta saklandığını, ardından da erkek arkadaşının evine gittiğini söyleyen Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edildi.

Yeşil Cami Mahallesinde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı. Annesi Gülcan Ulutaş, kızına yalvararak, 'Geri dön' çağrısı yaparken, polis ekipleri de harekete geçti.

Arama çalışmalarının ardından genç kıza ulaşıldı. Fatma K.'nin evden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca evinin yakınlarında bulunan Eşrefzade Mahallesi, Kamil Acar Sokak'taki bir inşaatta saklandığı bildirildi. Genç kızın acıkınca erkek arkadaşına sığındığı belirtildi. Polis ekipleri Fatma K.'yi, arkadaşı E.G.'nin evine yaptığı baskında buldu. Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edilirken, gözaltına alınan 20 yaşındaki E.G. ise adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:29
  1. Antalya
  2. Kayıp liseli kız
  3. Erkek arkadaşının evinde bulundu
  4. kayıp arama çalışmaları
  5. Gülcan Ulutaş
  6. Bursa
  7. İznik

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  • seyirci akpseyirci akp18 dk önce
    diziler diziler medya medya.17 yildir iktidar olan akp gavurdan da beter cikti. toplumu gencleti korumak icin hic bir sey yapmadi

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