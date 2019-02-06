Annesini "dön" diye yalvartan 16 yaşındaki Fatma, erkek arkadaşının evinde bulundu Bursa'nın İznik ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçan 16 yaşındaki Fatma, polisin sıkı takibi neticesinde erkek arkadaşının evinde bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde annesiyle tartışarak evden ayrılan Fatma K. (16), bugün polis ekipleri tarafından bulundu. Evi terk ettikten sonra 2 gün yakındaki bir inşaatta saklandığını, ardından da erkek arkadaşının evine gittiğini söyleyen Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edildi.



Yeşil Cami Mahallesinde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı. Annesi Gülcan Ulutaş, kızına yalvararak, 'Geri dön' çağrısı yaparken, polis ekipleri de harekete geçti. Arama çalışmalarının ardından genç kıza ulaşıldı. Fatma K.'nin evden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca evinin yakınlarında bulunan Eşrefzade Mahallesi, Kamil Acar Sokak'taki bir inşaatta saklandığı bildirildi. Genç kızın acıkınca erkek arkadaşına sığındığı belirtildi. Polis ekipleri Fatma K.'yi, arkadaşı E.G.'nin evine yaptığı baskında buldu. Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edilirken, gözaltına alınan 20 yaşındaki E.G. ise adliyeye sevk edildi.

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