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Annesi vefat etmişti... Golü attı, gözyaşlarına boğuldu!

Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da ilk golü atan Caleb Ekuban gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.

02 Aralık 2018 Pazar 01:02
Annesi vefat etmişti... Golü attı, gözyaşlarına boğuldu!

Hafta içinde annesini kaybeden, maçtan önce Ünal Karaman'ın 'Annen vefat etti, istersen maça gelme' demesine rağmen 'Annem için oynamak istiyorum' deyip maça çıkan Caleb Ekuban, attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu.

82. dakikada attığı kritik golün sevinci sırasında ağlayan Ekuban, elleriyle ardından gökyüzünü göstererek golü annesine armağan etti.

"Annemi gururlandırdım"

Maçtan sonra konuşan Ekuban: "Çok zordu. Annemi kaybettim, onun vefatından sonra yapmam gereken buydu. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Ancak annemi böyle gururlandırabilirdim." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 01:02
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