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Annenin bulantıları bebeğin beslenmesini etkiler mi?

Hiç merak ve endişe etmemelisiniz; bulantı ve kusmalarla geçen günlerde beslenememek, bebeğe hiçbir zarar vermez. Bu dönemde bebek, kendi beslenme kesesiyle yeterince beslenir. Yaradan onun rızkına da kefil, sizin de..

07 Ekim 2018 Pazar 19:19
Annenin bulantıları bebeğin beslenmesini etkiler mi?

Hemen bütün hamilelerin korkulu rüyasıdır, mide bulantıları. Hamilelikte en büyük sıkıntıdır çünki.. Gebeliğin 5.-6. haftasında başlar ve daha çok sabahları görülür. 3 ay kadar devam eder, sonra azalır. Gerçi bulantıların şiddeti hanımdan hanıma farklılık gösterir. Ancak asla unutmayın; hamilelik huzurlu bir ortam ister. Gerginliklerden uzak kalmalısınız. Çünki stres ve yorgunluk bulantıyı kötüleştiriyor..

Kusma çok şiddetli ve su kaybı fazla olduğunda yatak istirahatı ve bol sıvı içmek gerekir. Hiç merak ve endişe etmemelisiniz; bulantı ve kusmalarla geçen günlerde beslenememek, bebeğe hiçbir zarar vermez. Bu dönemde bebek kendi beslenme kesesiyle yeterince beslenir. Yaradan onun rızkına kefil; sizin de.. Bu dönemde her hamın kendince bazı şeyler bulur, keşfeder bulantılarını azaltmak için..

Fakat şunlar da kulağınızda bulusun. Uzmanların tavsiyesidir:

● Mideniz boş kalmamalı. Çünkü boş mide, bulantı hissini daha da kötüleştiriyor. Günde üç ana öğün yerine az miktarlarda ama sık aralıklarla yiyin.

● Aşırı yemek yemeyin.

● Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın.

● Sabah bulantıları için yataktan kalkmadan önce bir miktar tuzlu çubuk kraker yiyin. Birkaç dakika sindirilmesini bekledikten sonra yataktan gayet yavaş doğrulun.

● Sizi rahatsız eden koku ve tatlardan uzak durun. Portakal suyu, süt, kahve ve çay genellikle bulantıyı kötüleştirir.

● Susuz kalmayın, bol miktarda için. Gazsız ve taze hazırlanmış içecekleri tercih edin.

● Sindirilmesi güç, bulantı meydana getiren yağlı ve kızartılmış besinlerden sakının.

● Bulantınızı artırabilecekleri için ilk üç ayda demir hapları kullanmayın. İlk üç ay için bunları almak zaten şart değil.

● İstirahat edin; stres ve yorgunluk bulantıyı kötüleştiriyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:19
  1. hamilelikte bulantı
  2. hamilelikte stres
  3. hamilelikte bebek sağlığı

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