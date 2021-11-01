Annemin ve tüm annelerin gözyaşı dinsin artık

HDP tarafından terör örgütü saflarına kaçırılan evladını geri almak için Diyarbakır HDP İl Binası önünde 791 gündür nöbet tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için 27 Ekim’de çadırda nöbet tutmaya başlayan ağabey Serdar Yıldız ile nöbetteki aile sayısı da 239’a yükseldi.

Akit’e konuşan ve kardeşini almadan HDP önünden ayrılmayacağını söyleyen ağabey Yıldız, “Annelerin yıllardır her türlü zorluğa göğüs gererek evlatları için nöbet tutması, bana ilham oldu. Evladına kavuşan anneleri gördüm. Evladına kavuşmayı bekleyen annelerin umudunu gördüm. Sonunda kardeşim için mücadele edeceksem bunu en iyi annelerin yanında yapabileceğimi düşünerek buraya geldim. Babam, Eylül 2015’de rahmetli oldu. Babamın ölümü kardeşimi çok etkiledi. Duygusal bir boşluğa girdi. Kardeşimin en savunmasız olduğu bu dönemde HDP’li alçaklar onun kanına girdi. Kardeşim 6 yıldır nerede, ne halde bilmiyoruz. Babamı kaybettikten sonra kardeşimin de kaçırılıp dağa gönderilmesi bizi derinden yaraladı” dedi.

Annemi ağlatanlar, güle oynaya hayatını yaşıyor

Kardeşinin kaçırıldığı günden beri annesinin gözyaşlarının dinmediğini söyleyen Yıldız, “Annem, kardeşim için her gece ağlıyor. Ben artık annemin gözyaşlarına dayanamıyorum. Sırf annemin gözyaşları dinsin diye, kardeşim ana kucağına kavuşsun diye bu mücadeleye katıldım. Bütün annelerin gözyaşı dinsin istiyorum. Annemi, kız kardeşimin yanına bıraktım. Benim kardeşimin kanına girenler, annemi gözü yaşlı bırakanlar, güle oynaya hayat yaşıyor. Ben onlara hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

Kardeşim kaç gel, sensiz hep yarım kaldık

Teslim olması için kardeşine de seslenen Yıldız, “Allah devletimizden razı olsun bizi burada yalnız bırakmıyor. ‘Kürtlerin hakkını savunuyoruz’ diyenler Kürtlere en büyük zulmü yaptı. Benim kardeşimin aklını karıştırdılar. Ben kardeşimin geri dönmesini istiyorum. Kardeşim gittiğinden beri hep yarım kaldık. Devletimiz büyük bir devlettir. Buradaki annelerin mücadelesi ve devletimizin büyüklüğü ile bu terör belası bitecek. Burada bulunan herkes evladına, kardeşine kavuşacak. Sesimi duyuyorsan durma, kaç gel” dedi.

Devletimiz, hem güçlü hem şefkatlidir

Diyarbakır'da 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Aziz için acılı anne Güzide Demir de, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, “Aziz, buraya senin için geldim. Seni alana kadar da buradan gitmeyeceğim. Ben oğluma hem annelik hem de babalık yaptım. Aziz, oğlum neredeysen kaç, teslim ol, ben seni çok özledim, kaç yıldır senin arkandan geziyorum. Gece üçte kalkıyorum seni arıyorum, 32 arkadaşın geldi, sen de gel. Ceza yok, devletimiz güçlü ve şefkatlidir” dedi.