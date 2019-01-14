Anneliğin ödülüne bakar mısınız? Sen bebeğini koru, bebeğin de seni kanserden korusun.

-Çünkü emzirme, sadece bebek için değil emziren anne için de çok faydalıdır. Çocuk doğurma ve emzirme, yumurtalık ve meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Emzirme süresi arttıkça kanser riski düşmektedir.

-Çünkü, yeni doğan bir bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan her besini tek başına sağlayabilen, gelecekteki okul başarısını bile olumlu etkileyebilen mucizevi bir besindir anne sütü.. Aynı zamanda en doğal, en taze, en ekonomik besindir. Hastalıklardan koruyucu antikorlar içerir, bebeğin orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonları, ishal, gaz ağrıları vb. hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlar.

-Bugün, anne sütüyle beslenen bebeklerin zeka düzeylerinin, mamayla beslenenlere göre 8 puan daha yüksek olduğu ve çocukların derslerinde daha başarılı oldukları belgelenmiştir.

-Anne sütü alan bebeklerde kansızlık daha az görülür.

Anne sütü, bebek için en uygun bileşimlerdendir. İçeriği sabit olmayıp, bebeğin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir.

Temel olarak protein, yağ, karbonhidrat ve sudan oluşur. İçinde, vitaminler, kalsiyum gibi elementler, çeşitli enzimler ve bebeği hastalıklardan koruyacak olan bağışıklık proteinleri de vardır. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen hormonlar da bulunur.

Anne sütünde, 20’den fazla aktif enzim tesbit edilmiştir.

İlk 5 gün salgılanan süt; “kolostrum” veya “ağız” denen özel yapıda bir süttür. Yağı az, sodyum, potasyum, çinko ve bebeği mikroplardan koruyan antikorlardan zengindir. Hayatta en değerli besindir. Kolostrumda yağ oranı % 2, daha sonra giderek artar ve 15. gün civarında % 3.5-4 grama ulaşarak sabit kalır. Sütün içindeki yağ oranı, beslenme sırasında da değişiklik gösterir. Başta daha az, emzirme sonuna doğru doygunluk hissi verip bebeğin memeyi bırakması için daha yağlı bir kıvam alır. Anne sütündeki enerjinin yarısı yağlardan karşılanır.

Anne sütündeki protein miktarı, inek sütünden daha düşüktür. Ancak faydası daha yüksektir, bebeğin ihtiyacını tamamen karşılar.