Annelere çiçek hediyesi

Kilis Belediyesi tarafından Anneler günü nedeniyle ev ve ziyaret ederek çiçek takdim edildi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ak Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile birlikte Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde görevli bayanlar ile beraber, Anneler Günü vesilesiyle annelere ve anne adaylarına çiçek verdi.

Merkezde görevli kadınların Anneler Günü de kutlayan Bulut, Kilis’in dört bir tarafında evler ziyaret edilerek, çiçek takdim edildi.