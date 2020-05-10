  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Annelere çiçek hediyesi

Kilis Belediyesi tarafından Anneler günü nedeniyle ev ve ziyaret ederek çiçek takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:35:06 -
Annelere çiçek hediyesi

Kilis Belediyesi tarafından Anneler günü nedeniyle ev ve ziyaret ederek çiçek takdim edildi.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ak Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile birlikte Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde görevli bayanlar ile beraber, Anneler Günü vesilesiyle annelere ve anne adaylarına çiçek verdi.


Merkezde görevli kadınların Anneler Günü de kutlayan Bulut, Kilis’in dört bir tarafında evler ziyaret edilerek, çiçek takdim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı