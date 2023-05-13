Annelerden zillete öfke

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Diyarbakır anneleri yarın kutlanacak “Anneler Günü”nde evlatlarına kavuşmak istiyor... Binlerce kişinin kanına giren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye karşı yıllardır büyük bir mücadele yürüten, adeta bölgede bitme noktasına getiren acılı Diyarbakır anneleri, zilleti oluşturan partilerin bu terör uzantısıyla ittifaka girerek baş tacı etmesine büyük öfke duyuyor. Terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP ile ittifak yapan zillet ittifakına öfke kusan Diyarbakır annesi Sabire Aydın, “Biz Diyarbakır anneleri olarak 4 yıldır Diyarbakır’da ve çevre illerde HDP’yi bitme noktası getirdik, altılı masanın partileri baştacı yaptı. PKK’nın uzantısı olan bu parti bunlar yüzünden siyasette etkili bir parti haline geldi. Onlara tek diyeceğim, yazıklar olsun. Ettiklerini Allah’tan bulsunlar. Buna vesile olanlar, bizim çektiğimiz acıların daha fazlasını yaşasınlar. Allah onlara fırsat vermesin. Hele o masadaki partilerden birinin başkanı milliyetçiydi, diğerininki de İslamcıydı. Şimdi ikisi de HDP ile kol kolalar. Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener meğer rol yapıyorlarmış. Bunların biri muhafazakarmış gibi davrandı, gitti teröristlerle kol kola girdi. Diğeri de milliyetçi pozları yaptı, neredeyse MHP’nin başına geçecekti. Allah her iki cihanda bu ihanetlerinin hesabını sorsun” diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu da, “Terör partisi HDP ile birlik olanların yüreği yanmamış bizim gibi. Onlar sadece kendi çıkarlarını düşünüp siyaset yapıyorlar. O altılı ittifak partileri ağızlarından demokrasiyi, insan haklarını, kadın haklarını düşürmüyorlar. Biz Diyarbakır anneleri olarak neredeyse beş senedir mücadele ediyoruz. Niye bir gün bizim acımızı dile getirmediler. Niye bizim yanımıza gelmediler? Çünkü onların evladı orada değil. Benim kız çocuğum 9 yıldır yok. Onların terör örgütü kaçırdı. Evlatla ananın arasına girdiler. Kadın hakları deniyor, kadınlar günü, anneler günü kutlanıyor. Ben de bir kadınım. Ben de bir anneyim. Benim evladım da bir kız çocuğu. O altılı masa partileri niye bizi hiç dikkate almıyor?” şeklinde zillete tepki gösterdi.

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