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Anneler sarılınca bebeklerin acıları diniyor

Annenin sarılması, bebeğin acısını gerçekten azaltıyor. Bu sonuç, İngiltere’de erken doğmuş bebekler üzerinde yapılan bir araştırma ile ortaya çıktı...

07 Ekim 2018 Pazar 18:17
Anneler sarılınca bebeklerin acıları diniyor


Bilim adamları, topuklarından kan alınan 61 yeni doğmuş bebeğin yüz ifadelerini, kalp atışlarını ve kanlarındaki oksijen seviyesini incelediler.

Sonuçta, işlem sırasında annelerinin kucağında olan bebeklerde acı işaretlerinin yarı yarıya düştüğünü gördüler.

Bu bebeklerin reaksiyonları üç dakika içinde normale dönerken, annelerinin kucaklamadığı bebekler hâlâ acı içindeydi...

Bebek şefkat ister. Bu ilginin sağlıklı beden ve zihin gelişimi için önemi büyük. Yavru, bakımını garantilemek için annesine sokulur ve anne ayrıldığında ağlayarak ve şiddetli hareketlerle tepki gösterir.

Japon araştırması

Japonya’daki RIKEN Beyin Bilimleri Enstitüsü’ndeki araştırmaya bir ila altı aylık bebekleri olan 12 anne katılmış. Deneylerde beşiğin, kucakta tutmanın ve yürüyerek kucakta taşımanın, bebeğin davranışları üzerindeki etkisi dikkate alınmış. Bu şekilde en etkilisinin bebeği kucakta taşırken dolaşmak olmuş. Bu durumda ağlayan ve huzursuz bebekler sakinleşmekle kalmayıp kalp atış oranı da aniden düşmüş. Anlaşıldığı üzere kucakta taşıyanın hareket etmesi de önemli.

Diğer deneylerde de, yatıştırıcı etkinin bebeğe sarılıp dokunmak olduğunu gösterdi. Artı hareket etmek ve mırıldanarak konuşmak. Bütün bunlar bebekte küçük beyin tarafından parasempatik sinirleri çalıştırıyor. Bu “rahatlatıcı refleks”in birçok faydası var. Yavrunun aldığı bu pozisyon, anne ve yavru arasındaki bağı güçlendirmekle kalmayıp, acil durumlarda hayatta kalma şansını da artırıyor. Sakin ve kolay taşınabilir yavruyla anne daha çabuk kaçabilir diyor bilim insanları.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 18:17
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