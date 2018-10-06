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Anneler kulak verin!

Emzirmemek çok tehlikeli!

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:12
Anneler kulak verin!

Kişisel beden endişesiyle emzirmekten kaçınan anneleri hem bebeklerinin obez olmasına yol açıyor hem de kendileri meme kanserine yakalanma riskini yükseltiyor.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Teşkilatı ve bebek sağlığı ile ilgilenen sağlık kuruluşlarının ilk 5- 6 ay bebeklerin sadece anne sütüyle beslenmesini istediklerini söyleyen Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgay Özbakır, “Ağlayan bebeklere aç oldukları kanısıyla ek gıdalar verilmesi son derece yanlış bir davranış. İlk 6 ayda ortalama her ay için 600- 800 gram alan bebekler, sağlıklı bebeklerdir. Bu kilonun alınmaması halinde çocuk doktorları ve aile hekimlerinin kontrolünde ek gıda olarak sadece hazır mama verilmesi gerekir” diyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:12
  1. Bolu
  2. emzirmemek
  3. emzirmemek tehlikeli mi
  4. emzirmenin önemi
  5. anne sütü

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