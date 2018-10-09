Anneler çabuk üşüyor ama daha az terliyor



Dortmund Üniversitesi’nde Barbara Griefahn ve çalışma arkadaşlarının yaptığı araştırmada, erkeklerin ter bezlerinin, kadınlarınkine göre daha çok sıvıyı dışarıya attığı ortaya çıktı.

Araştırmada, laboratuvarda üzerine güneş vuran bir arabanın içindeki ortam oluşturularak, katılımcı erkek ve kadınların terleme oranları izlendi. 60 dereceye kadar çıkan sıcaklıkta, erkeklerin saatte 250 gram, kadınların ise sadece 180 gram ter attığı tespit edildi.

Griefahn, “Yaptığımız araştırmada erkeklerin, kadınlara oranla daha fazla olan vücut hacmini ve deri yüzölçümünü dikkate aldık. Buna rağmen erkeklerin daha ıslak olduğu ortada..” dedi.

Kadınlar, erkeklerden daha fazla üşüyor. Sebebi tamamen hormonlar. Kadınlık hormonu, Östrojen vücudun uç kısımlarının kanla iyi beslenmesini engelliyor.

Östrojen hormonunun, vücudun uç kısımları yerine içerideki ısıya öncelik verdiği anlaşılıyor. Çünkü, kadınlarda bebeğini koruma görevi var. Bebeğin ihtiyacı olan ısıyı, annedeki östrojen hormonu önceliği ona vererek sağlıyor.

Kadınlarda, hamile kaldıkları için, biyolojik olarak önceliğin merkezi ısının korunması olduğunu söyleyen Dr. Wagner, soğuk havalarda vücudun uç kısımlarına daha az kan verildiğini, bu yüzden de kadınların el, ayak, burun ve kulaklarının üşüdüğünü belirtiyor.

Hamile iken ilk üç ay uykusuzluk gayet normal

Hamile iseniz ilk üç ayda nerdeyse bütün günü uyuyarak geçirmek istersiniz, ah bir de sık sık idrara çıkma durumu olmasa nasıl keyifli uyuyacaksınız! Derken ikinci üç aylık dönem başlar ve sanki her şeyin normale döndüğü gibi iyi bir gece uykusu da geri gelir. Bu dönemi iyi değerlendirin, çünkü çok geçmeden üçüncü ve son üç aylık dönem gelecek ve uykunuz yine bozulacak.

Hamilelerde değişik derecelerde uyku problemleri görülür. Bulantı, reflü, çok sık idrara çıkma gibi rahatsızlıklar düşünüldüğünde bu çok da şaşırtıcı değildir. Gebeliğin ilk üç aylık döneminde gün boyu uyku ihtiyacı hissetme ve halsizlik hali genellikle olur. Sebebi “Progesteron” hormonudur.

Kadınlık hallerini düzenleyen bu hormon, gebelikte normalin üstüne çıkar ve gebeliğin devam etmesinde önemli bir rol oynar. Ancak bir diğer etkisiyle sizi normal bir işgününün ardından yorgun ve günlerce uyuyamamışçasına uyku ihtiyacı içinde hissettirir.

Vücudunuzla savaşmayın ve onu dinleyip gün içinde mümkünse kısa kısa kestirin. Çünkü bu hormon su ve tuz tutucu etkisiyle sık sık tuvalete çıkmaya da yol açar ve geceleri sık uyanmanıza sebep olabilir. Sık tuvalete çıkmanın başka bir sebebi de artık büyümekte olan rahminizin idrar torbasına baskı yapıp sık idrar yapma hissine yol açmasıdır.

Ayrıca göğüslerdeki şişkinlik ve dolgunluk da özelikle yüzüstü yatmaya alışkın bayanlar için ağrı ve acımaya yol açabilir, uyuma pozisyonu bulmada sıkıntı yapabilir..

Elinizden geldiğince gündüz şekerlemeleri yapmaya çalışın.