Anneler bu bilgi işinize fazlasıyla yarayacak! Yataktaki idrar lekesi nasıl çıkar?

Bezli bebekler ve tuvalet eğitimi tamamlayan çocuklar bazen yataklarını ıslatabilir. Gün boyu sıvı alımı fazla olan bebeklerin bazen bezleri bu duruma dayanamaz ve kazalar yaşanabilir. Tuvalet eğitimi sırasında ise uzmanlar çocukların gece bezlenmemesini şiddetle tavsiye eder. Bu çocuğun tuvalet eğitimi için son derece kıymetlidir. Ancak bu süreçte alt ıslatmalar sıklıkla yaşanabilir. Böyle durumlarda yatakları kaldırıp atamayacağımıza göre doğru tekniklerle onları temizlemeye çalışmalıyız.

İdrar kaçırılan yatak nasıl temizlenir?

İdrar kaçırılan yatağı temizlemek için kesinlikle vakit kaybetmeyin. Geçen süre sıvının derinlere işlemesine sebep olur.

Boş bir sprey şişesine ılık su ve beyaz sirke doldurup lekeli bölgeye bolca sıkın.

Bu aşamada sirke ve idrar kokusu ağırlaşabilir; pencereyi açmanız işinize yarayacaktır.

5 dakika sonunda temiz havlularla ıslak bölgeye baskı, tampon uygulayın.

Sıvıyı çektirdikten sonra lekeli bölgeye bolca karbonat serpin. Karbonat hem lekeyi hem de kokuyu alacaktır.

1-2 saat sonra karbonatı güzelce silip temizleyin.

Şayet leke inatçıysa tekrar karbonat serpip en az 12 saat bekleyin.

Şimdiden kolay gelsin.