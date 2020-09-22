Anneler artık ağlamasın

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 386. gününe girdi. HDP’lilerin tüm tehdit ve kışkırtmalarına rağmen oturma eylemini bırakmayan acılı aileler, salgın hastalığa rağmen evlat nöbetini sürdürdü. HDP önündeki oturma eylemi ile 16 anne evladına kavuşurken, onlarca terörist annelerin eyleminden etkilenerek teslim oldu.

Kimse vazgeçmeyecek

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan giderek, evlat nöbetine katılan anne İmmihan Nilifırka, “Yıllardır hasret kaldığımız evlatlarımızı almak için en son görüldükleri HDP binasının önüne geldik. Tek derdi evlatları olan aileler HDP’liler tarafından sürekli kışkırtılıyor. Bilmeliler ki bu saatten sonra bizi bu eylemden kimse vazgeçiremez” dedi.

Kürtlerin en büyük düşmanı PKK ve HDP’dir

Kızına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren ve kızının hayatta olup olmadığını dahi bilmeyen anne Fatma Akkuş ise şunları söyledi: “Kürtlerin en büyük düşmanı HDP ve PKK’dır. Bir daha hiçbir anneyi ağlatamayacaklar. Bu eylemler sayesinde bir daha hiç bir çocuğu kaçıramayacaklar.”

PKK’lı teröristlerce 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Şerima için evlat nöbetini sürdüren anne Nazlı Sancar ise, “Çocuklarımızı teröristler için büyütmedik, ailesine, vatanına hayırlı bir evlat olsunlar diye yetiştirdim. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.