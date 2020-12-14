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Gündem Anne ve babasını rehin alıp evi ateşe verdi
Gündem

Anne ve babasını rehin alıp evi ateşe verdi

Adana'da madde bağımlısı bir kişi Anne ve babasını rehin alıp oturdukları evi ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 05:38:00 - 2020-12-14 05:39:24

Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi annesini ve babasının bıçak zoruyla rehin aldıktan sonra oturdukları evi ateşe verdi. Yanan ev çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken polis evin kapısını kırarak içeri girip şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S, anne ve babasıyla kavga etti. Kavga seslerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay mahalline polisin geldiğini gören S.S. bıçak zoruyla anne ve babasını rehin aldı.

Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis takviyeye geldi.Polisler yaklaşık yarım saat boyunca S.S'yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan S.S. bir süre sonra evi ateşe verdi. Bir anda evin bir odasından alevler yükselirken bir vatandaşlar evinden uzattığı hortum yardımıyla yangının büyümesini önledi.

Polis bu sırada evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis S.S. etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. S.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüÖte yandan, olayın gerçekleştiği bölgeye gelen sağlık ekipleri ise rehin alınan anne ve babaya ayakta müdahale etti.

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