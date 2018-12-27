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Anne ve babanın amel defterini açık tutmalı..

İtikadımızca hayırlı evlat, anne ve babanın amel defterini açık tutacak önemli bir manevi kazanç kapısıdır.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:57
Anne ve babanın amel defterini açık tutmalı..

Okuduğu her sure, getirdiği her salavat ve ettiği her dua o niyet etmese de anne ve babasının amel defterine anında kaydedilir.

Evlatların üstlerinde bazı önemli vazifeler vardır. Bunlar, anne ve babalarının dine uygun vasiyetlerini yerine getirmek, namazlardan sonra duâ edip sevaplarını onların rûhlarına hediye etmek, sevabı onlara olmak üzere oruç tutmak, hacca gitmek, kurban kesmek, sadaka-i fıtr vermek, varsa kalan borçlarını ödemek, kabirlerini ziyâret edip Kur’ân-ı Kerîm okumak, dostları ile görüşmek, Ramazan’da sevâbı onlara olmak üzere sadaka-i fıtır vermek, ana-babanın sevdiği yemeği yapıp, fakirlere dağıtıp rûhlarını şâd etmek.

Hepimiz öleceğiz. Her nefis ölümü tadacak.

Fakat Rahmet-i Rahman’a kavuşmakla amel defterimiz kapanmıyor.

O artık geride kalan “hayırlı evlat”ın hayrından besleniyor..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:57
  1. hayırlı evlat
  2. anne baba
  3. amel defteri

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