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Sağlık Anne ve baba adayları buraya dikkat! 2022'de en çok tercih edilen erkek ve kız isimleri belli oldu
Sağlık

Anne ve baba adayları buraya dikkat! 2022'de en çok tercih edilen erkek ve kız isimleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-18 17:39:00 - 2023-04-18 17:39:58
Anne ve baba adayları buraya dikkat! 2022'de en çok tercih edilen erkek ve kız isimleri belli oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimleri belli oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu.

Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332'sine Alparslan, 6 bin 370'ine Yusuf, 5 bin 43'üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876'sına Zeynep, 6 bin 845'ine Asel, 6 bin 830'una ise Defne ismi verildi.

Türkiye'de 2022 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

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