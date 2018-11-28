Anne ve 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Karaman'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rukiye Tuna (30) ile kızları Hatice (8) ve Ayşe Nisa Tuna (5), hastanede tedaviye alındı.



Olay, Üniversite Mahallesi 2070 Sokak'ta meydana geldi. Rukiye Tuna, gece ısınmak için kömür sobasını yakıp, kızları Hatice ve Ayşe Nisa Tuna ile birlikte aynı odada uykuya daldı. Saat 06.30 sıralarında uyanan Rukiye Tuna, yataktan kalkmak isterken baş dönmesi sonucu dengesini kaybedip düştü. Başının döndüğünü midesinin bulandığını fark eden Tuna, uyuyan çocuklarıyla birlikte zehirlendiğini düşünüp, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Rukiye Tuna ve kızları Hatice ile Ayşe Nisa, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sobadan zehirlendiği belirlenen anne ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tuna'nın bir fabrikada çalışan eşinin de gece vardiyasında olduğu bildirildi.