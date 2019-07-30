0553 313 94 23

Anne usulü ev yapımı 5 balgam söktürücü tarifi

Balgam-kuru öksürük sorunu yaşayan çocukların ve yetişkinlerin gönül rahatlığıyla uygulayabileceği yöntemleri açıklıyoruz.

30 Temmuz 2019 Salı 09:17
Anne usulü ev yapımı 5 balgam söktürücü tarifi

Kuru öksürük ya da balgam çocukları olduğu kadar yetişkinleri de bir hayli zorlar. Günler süren öksürük ve balgamın etkisiyle hayat bazen kabusa dönebilir. Bu sorundan kurtulmak içinse ilaçların yanı sıra doğal formüllerden de yararlanabilirsiniz. İşte, anne usulü doğal balgam söktürücüler!

Siyah turp-bal

Anneler çocukları için en çok siyah turp-balgam ikilisini tercih eder. Bu eski yöntem bilinen en iyi balgam söktürücüdür. Bu nedenle balgam ve kuru öksürük sorunu yaşayan çocuklarınıza siyah turp-bal ikilisinden hazırlayacağınız sıvıyı gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Elbette çocuğunuzun bal alerjisi yoksa. Yapmanız gereken çok kolay. Siyah turpu güzelce yıkayın ortasını delin. Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin ve içerisine birkaç yemek kaşığı bal doldurun. Turpun üzerini kestiğiniz parça ile kapatın. Yaklaşık 8 saat sonra bardakta turp suyu ile karışan şifalı ballı karışımı fark edeceksiniz. Balgam sorunu yaşayan bebekse bir çay kaşığını geçmemek çok önemli. Okul öncesi çocuklarda ise günde bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır.

Kekik-karanfil çayı

Yapılan bilimsel çalışmalar kekik ve karanfilin antimikrobiyal özellik taşıdığını kanıtlamıştır. Bir su bardağı suyun içerisine bir tutam kekik, birkaç adet karanfil ekleyip 10 dakika kaynatın. Ardından hazırladığınız çayı süzüp balgam sorunu yaşayan kişiye ikram edin. Çayı bal ve limonla tatlandırmanız da mümkün. Hazırladığınız bu çayı mide sorunu yaşayanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Kekik çayını çocukların da içebilir.

Zencefil çayı

Zencefil anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerine sahiptir. Ağrı kesici özelliği bulunan zencefil boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde önemli rol oynar. Kaynar suyun içerisine birkaç dilim taze zencefil, birkaç damla limon ekleyip yaklaşık 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen çayı süzüp afiyetle içebilirsiniz. Uzmanlar genellikle bitkisel çayların çocuklara içirilmemesini tavsiye ediyor. Bu nedenle zencefil çayını çocuğunuza vermeden önce bir uzmana danışabilirsiniz.

Bal

Her derde deva gıdalardan biridir bal. Yapılan araştırmalara göre uyku öncesi çocuklara bir çay kaşığı bal yedirmek, öksürük ve balgam sorununu ortadan kaldırıyor.

Tuzlu gargara

Bir su bardağı suyun içerisine 4 çay kaşığı tuz ilave edip karıştırın. Hazırladığınız gargara ile günde iki kez ağzınızı çalkalayın. Bu yöntem de sorunlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Tuzlu gargarayı uygulamak çocuklarda ise bir hayli güç olabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:17
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir milyonuncu Touareg’e özel versiyon
    1. Bir milyonuncu Touareg’e özel versiyon
    2. Gram altın 256,2 lira seviyelerinde
    3. Brezilya'daki hapishanede çıkan çete..
    4. ABD'li isim açıkladı: Türkiye Çin'i..
    5. ZEYKOP’a akademik danışman!
    6. “Dünyanın en büyük doğal gaz depolama..
    7. Güzel sanatlar fakültesi yetenek..
    8. Anadolu Isuzu, rekor midibüs..
    9. ASELSAN deniz altında ilke imza attı!
    10. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    11. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    12. Döviz kurları
    13. Brent petrolün varili 64,13 dolar
    14. Başkanlar takipte! Hepsine karne..
    15. PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler
    16. TEM'de zincirleme kaza! Damacanalar..
    17. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine..
    18. “Motor yolculuğunda başarılı olacağız”
    19. Mardin'de ilk sıcak hava balonu..
    20. Yayla Voleybol Turnuvası tamamlandı
    21. Hatay’da kadınların zaferi
    22. 4 milyon 795 bin Euro çalan güvenlik..
    23. (Özel) Apartman kapsını sıkıca tuttu,..
    24. Körfez'de sular ısınıyor! Rus savaş..
    25. Küresel piyasalar veri gündemine..
    26. Serbest piyasada döviz fiyatları
    27. Anne usulü ev yapımı 5 balgam..
    28. İmam camiyi botanik bahçesine çevirdi
    29. Van’da kaçak parfüm ve saat operasyonu
    30. Down sendromlu Rıdvan Yalçın Avrupa..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması