Anne usulü ev yapımı 5 balgam söktürücü tarifi

Kuru öksürük ya da balgam çocukları olduğu kadar yetişkinleri de bir hayli zorlar. Günler süren öksürük ve balgamın etkisiyle hayat bazen kabusa dönebilir. Bu sorundan kurtulmak içinse ilaçların yanı sıra doğal formüllerden de yararlanabilirsiniz. İşte, anne usulü doğal balgam söktürücüler!

Siyah turp-bal

Anneler çocukları için en çok siyah turp-balgam ikilisini tercih eder. Bu eski yöntem bilinen en iyi balgam söktürücüdür. Bu nedenle balgam ve kuru öksürük sorunu yaşayan çocuklarınıza siyah turp-bal ikilisinden hazırlayacağınız sıvıyı gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Elbette çocuğunuzun bal alerjisi yoksa. Yapmanız gereken çok kolay. Siyah turpu güzelce yıkayın ortasını delin. Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin ve içerisine birkaç yemek kaşığı bal doldurun. Turpun üzerini kestiğiniz parça ile kapatın. Yaklaşık 8 saat sonra bardakta turp suyu ile karışan şifalı ballı karışımı fark edeceksiniz. Balgam sorunu yaşayan bebekse bir çay kaşığını geçmemek çok önemli. Okul öncesi çocuklarda ise günde bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır.

Kekik-karanfil çayı

Yapılan bilimsel çalışmalar kekik ve karanfilin antimikrobiyal özellik taşıdığını kanıtlamıştır. Bir su bardağı suyun içerisine bir tutam kekik, birkaç adet karanfil ekleyip 10 dakika kaynatın. Ardından hazırladığınız çayı süzüp balgam sorunu yaşayan kişiye ikram edin. Çayı bal ve limonla tatlandırmanız da mümkün. Hazırladığınız bu çayı mide sorunu yaşayanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Kekik çayını çocukların da içebilir.

Zencefil çayı

Zencefil anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerine sahiptir. Ağrı kesici özelliği bulunan zencefil boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde önemli rol oynar. Kaynar suyun içerisine birkaç dilim taze zencefil, birkaç damla limon ekleyip yaklaşık 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen çayı süzüp afiyetle içebilirsiniz. Uzmanlar genellikle bitkisel çayların çocuklara içirilmemesini tavsiye ediyor. Bu nedenle zencefil çayını çocuğunuza vermeden önce bir uzmana danışabilirsiniz.

Bal

Her derde deva gıdalardan biridir bal. Yapılan araştırmalara göre uyku öncesi çocuklara bir çay kaşığı bal yedirmek, öksürük ve balgam sorununu ortadan kaldırıyor.

Tuzlu gargara

Bir su bardağı suyun içerisine 4 çay kaşığı tuz ilave edip karıştırın. Hazırladığınız gargara ile günde iki kez ağzınızı çalkalayın. Bu yöntem de sorunlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Tuzlu gargarayı uygulamak çocuklarda ise bir hayli güç olabilir.